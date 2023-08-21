Сборник с Metal Gear Solid 2 и 3 будет работать на Nintendo Switch в 30 FPS

Зарубежные СМИ выпустили превью сборника Metal Gear Solid Master Collection Vol.1, в который войдут первые три части серии. В целом журналисты похвалили качество порта первой игры, однако вторая и третья подверглись критике.
Дело в том, что переиздание основано на HD-коллекции 2012 года, которое выходило ещё на PS3 и Xbox 360. Оказалось, что MGS 2 и MGS 3 будут работать на Nintendo Switch в разрешении 720р при 30 FPS. Интересно, что версии для консолей позапрошлого поколения работали при 60 кадрах в секунду. Почему в Konami решили уменьшить частоту кадров, неизвестно.
Представители японской компании подтвердили, что на PS5 и Xbox Series у игр тоже будет разрешение 720p и частота кадров HD-переизданий. Вполне возможно, на современных консолях проекты всё же будут работать в 60 FPS.
Сборник Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 выйдет 24 октября 2023 года на ПК, PS5, Xbox Series и Nintendo Switch.
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