Команде Dendi не удалось выйти на The International 2023 по Dota 2.

Команда легендарного киберспортсмена Даниила Dendi Ишутина не смогла пройти североамериканскую квалификацию на чемпионат мира The International по Dota 2.

В финальном матче отборочного турнира B8 уступила nouns. Пятёрка чемпиона самого первого The International не смогла выиграть ни карты. Напомним, в последний раз 33-летний Dendi участвовал в главном турнире года как игрок в 2016 году.

Помимо nouns, североамериканский регион на TI12 также представят TSM и Shopify Rebellion — они отобрались на чемпионат напрямую.

Состав nouns на The International 2023

Гектор K1 Антонио Родригез;

Николас Gunnar Лопез;

Дэвид Moo Уилльям Халл;

Родриго Lelis Лелис Сантос;

Люк Yamsun Вон.

Филипе Astini Астини (тренер).

Ранее отборочные в своём регионе выиграла китайская Azure Ray. Победители остальных квалификаций станут известны до конца августа.