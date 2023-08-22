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The International 2023: Северная Америка. День 5
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21:00 Мск
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Команде Dendi не удалось выйти на The International 2023 по Dota 2.

Команде Dendi не удалось выйти на The International 2023 по Dota 2.
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Команда легендарного киберспортсмена Даниила Dendi Ишутина не смогла пройти североамериканскую квалификацию на чемпионат мира The International по Dota 2.

В финальном матче отборочного турнира B8 уступила nouns. Пятёрка чемпиона самого первого The International не смогла выиграть ни карты. Напомним, в последний раз 33-летний Dendi участвовал в главном турнире года как игрок в 2016 году.

Dota 2. The International 2023 - Северная Америка . Гранд-финал
22 августа 2023, вторник. 00:00 МСК
nouns
Окончен
3 : 0
B8

Помимо nouns, североамериканский регион на TI12 также представят TSM и Shopify Rebellion — они отобрались на чемпионат напрямую.

Состав nouns на The International 2023

  • Гектор K1 Антонио Родригез;
  • Николас Gunnar Лопез;
  • Дэвид Moo Уилльям Халл;
  • Родриго Lelis Лелис Сантос;
  • Люк Yamsun Вон.
  • Филипе Astini Астини (тренер).

Ранее отборочные в своём регионе выиграла китайская Azure Ray. Победители остальных квалификаций станут известны до конца августа.

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