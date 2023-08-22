Call of Duty и другие игры Activision Blizzard добавят в подписку Ubisoft+
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Microsoft объявила, что Ubisoft и Activision Blizzard заключили сделку, в ходе которой игры последней компании появятся в подписке Ubisoft+. Правда, речь идёт только об облачном гейминге.
Сделка между компаниями вступит силу сразу, как только поглощение Activision Blizzard будет полностью завершено. В условиях соглашения говорится, что Ubisoft+ пополнят все нынешние игры издателя, а также те проекты, которые будут выпущены в ближайшие 15 лет.
Ещё один важный момент в соглашении: Microsoft в будущем не сможет делать игры Activision Blizzard эксклюзивами для своего сервиса Xbox Cloud Gaming, поскольку проекты компании также будут доступны и в Ubisoft+.
В Microsoft ожидают, что сделка закроется не раньше октября.
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