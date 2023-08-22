Анонсирован Half-Life 2 RTX — ремастер культового шутера с трассировкой лучей
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NVIDIA представила трейлер Half-Life 2 RTX, An RTX Remix Project — ремастера культовой игры Valve с трассировкой лучей, построенного на технологии RTX Remix. Разработкой занимается команда энтузиастов из студии Orbifold Studios.
Видео доступно на YouTube-канале NVIDIA GeForce. Права на видео принадлежат NVIDIA/Valve.
Авторы используют всю мощь функционала NVIDIA, включая DLSS 3.0, Reflex и RTX IO. Студия планирует не просто добавить в игру современное освещение, но и переработать текстуры с ассетами.
Half-Life 2 RTX, An RTX Remix Project пока что находится на ранней стадии разработки. Прямо сейчас авторы ищут талантливых художников и моддеров для работы над игрой, которые помогут воссоздать культовый шутер с небывалым уровнем графики.
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