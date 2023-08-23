Критики восторгаются Armored Core 6 — новой игрой от авторов Elden Ring
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23 августа журналисты опубликовали обзоры Armored Core 6: Fires of Rubicon — новой игры студии FromSoftware, создателей Dark Souls, Elden Ring и Bloodborne. В целом критики оценили меха-экшен позитивно, отмечая захватывающие поединки и кастомизацию роботов.
На агрегаторе Opencritic средняя оценка игры составляет 87/100. Журналисты называют шестую часть серии достойным возвращением франшизы, которая наверняка понравится как ветеранам, так и новичкам. Многие критики отметили, что игре пошёл на пользу весь тот опыт, который студия FromSoftware получила во время разработки своих прошлых хитов.
Фото: Opencritic
Некоторые отрывки из отзывов критиков
Нет, это не Dark Souls с роботами. Armored Core 6 демонстрирует свою индивидуальность, и это здорово.
Несмотря на то что игра по-прежнему невероятно сложная, а сюжет может показаться немного скучным, Fires of Rubicon — это ещё один успех FromSoftware с её приятными и динамичными боями.
Armored Core 6: Fires of Rubicon — успешное возвращение серии, о существовании которой с годами все почти забыли.
Armored Core 6: Fires of Rubicon — блестящая игра, и этим всё сказано. Она очень затягивает, привлекательно выглядит и стоит всех рекомендаций.
Armored Core 6 предвещает долгое и светлое будущее всей серии Armored Core.
Релиз Armored Core 6 состоится 25 августа на ПК и консолях.
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