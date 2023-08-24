Фил Спенсер заявил, что игры Activision Blizzard не сразу войдут в Game Pass после сделки
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Во время выставки gamescom 2023 издание IGN взяло интервью у главы Xbox Фила Спенсера. Во время разговора Спенсер рассказал, что после закрытия сделки по поглощению Activision Blizzard игры компании не обязательно сразу появятся в Game Pass.
По словам Спенсера, перед тем как проекты Activision Blizzard будут добавлены в Game Pass, должно пройти время, чтобы Microsoft решила все вопросы с добавлением тайтлов в подписку.
Для людей, которые думают, что когда сделка завершится, то тогда всё станет доступно, это неправда. И раньше было точно так же. Нам ещё предстоит над этим поработать. Нам определённо понадобится ещё время.
Также Спенсер заявил, что у Microsoft нет цели получить в Game Pass все игры, чтобы ничего не оставить конкурентам.
Каждая игра, входящая в Game Pass, доступна для продажи. Так что мы не пытаемся всё захватить туда, я даю вам слово. Это не входит в наши планы.
Сделка по поглощению Activision Blizzard закроется до 18 октября.
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