Новая ветка прокачки, Догтаун и Идрис Эльба: детали Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

CD Projekt RED провела трансляцию, посвящённую Cyberpunk 2077 и грядущему дополнению Phantom Liberty. На стриме присутствовали геймдиректор Гейб Аматанджело и художник по окружению Кацпер Непокольчицки, которые раскрыли новые детали расширения и будущего апдейта 2.0 — он переработает большинство механик в игре и добавит новые. Мы выбрали главное из трансляции.

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Начать прохождение Phantom Liberty можно будет после завершение ветки Бриджет и вудуистов. При этом пользователи смогут начать новую игру сразу с прохождения DLC через отдельный пункт в меню.

Одним из новых персонажей в Phantom Liberty будет нетраннер по имени Сойка, которая умеет подавлять сигнал Джонни Сильверхэнда в голове главного героя.

Разработчики подтвердили, что с выходом апдейта 2.0 персонаж не сможет пострадать от киберпсихоза из-за переизбытка имплантов на теле. Ранее тема киберпсихоза сыграла решающую роль в аниме Cyberpunk: Бегущие по краю.

В дополнении появится специальное древо прокачки Relic, которое усиливает самые разные умения Ви. Например, улучшенный оптический камуфляж позволит становиться полностью невидимым. Получить очки для прокачки Relic можно будет только исследуя новый район Пёсий город (Догтаун).

Авторы стремились к тому, чтобы Догтаун не выбивался по атмосфере от остальной части Найт-сити. При этом это будет самое безнадёжное и опасное место во всей игре. Им заправляет некая группировка «Баргест» во главе с Куртом Хансеном, которая не боится ни полиции, ни корпораций.

Игроки смогут приобрести апартаменты в Догтауне, однако разработчики отказались о них рассказывать. По словам авторов, квартиры каким-то образом связаны с сюжетом, и они не хотят спойлерить раньше времени.