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Для Cyberpunk 2077 вышел трейлер большого апдейта 2.0 c новыми механиками и полицией

Для Cyberpunk 2077 вышел трейлер большого апдейта 2.0 c новыми механиками и полицией
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CD Projekt RED показала новый трейлер Cyberpunk 2077: Phantom Liberty. Разработчики впервые показали будущие изменения, которые станут доступны с релизом DLC.

Видео доступно на YouTube-канале Cyberpunk 2077. Права на видео принадлежат CD Projekt RED.

Так, игроков ждёт большой апдейт 2.0, который добавит в Cyberpunk 2077 множество изменений. Среди них: новый район, множество новых заданий, механика стрельбы в автомобиле, улучшенная работа полиции, полная переработка перков и умений, новая планка максимального уровня и многое другое.

Список всех изменений патча 2.0

Список всех изменений патча 2.0

Фото: CD Projekt RED

Как отметили в CD Projekt RED, большинство из представленных нововведений будут доступны всем обладателям игры на ПК, PS5 и Xbox Series полностью бесплатно.

Дополнение Phantom Liberty поступит в продажу 26 сентября на ПК, PS5 и Xbox Series. Остальные подробности ожидаются на ближайшем стриме, который состоится 24 августа.

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