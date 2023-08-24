Расписание игр девятого дня квалификации на The International 2023 по Dota 2

В пятницу, 25 августа продолжатся региональные отборочные на The International 2023 по Dota 2 в Восточной Европе и Южной Америке.
В предпоследний игровой день количество участников каждого турнира сократится до четырёх. При этом в SA уже определится команда, которая сыграет на чемпионате мира по Доте.
Расписание игр в Восточной Европе
- 9:00. Нижняя сетка, HYDRA — StoRm;
- 12:00. Нижняя сетка, Natus Vincere — MoneyMakers;
- 15:00. Верхняя сетка, Virtus.pro — One Move;
- 18:00. Нижняя сетка, победитель HYDRA/StoRm — победитель NAVI/MM.
Сетка отборочных в Восточной Европе после третьего игрового дня
Фото: Liquipedia
Расписание игр в Южной Америке
- 17:00. Нижняя сетка, проигравший AcatSuki/Infinity — победитель Lava/MadKings;
- 20:00. Нижняя сетка, Thunder Awaken — победитель Qhali/Universitario;
- 23:00. Верхняя сетка, Keyd Stars — победитель AcatSuki/Infinity (матч за выход на TI12).
Время начала игр указано по московскому часовому поясу. За актуальными результатами можно следить в нашем матч-центре.
Сетка отборочных в Южной Америке на момент публикации
Трансляцию квалификации The International 2023 на русском языке можно увидеть на каналах студии FISSURE на Twitch (первый и второй стримы), а также на Okko. Главная трансляция также доступна в плеере ниже.
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