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Киану Ривз и Дженсон Баттон — на первых кадрах со съёмок сериала о Формуле-1

Появились первые кадры со съёмок сериала о Формуле-1 с Киану Ривзом
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Disney показала первые кадры из будущего документального сериала «Браун: невозможная история Формулы-1». Проект расскажет историю команды Brawn GP, которая была основана весной 2009 года и в первом же сезоне стала победителем чемпионата.

Одну из главных ролей в документальном сериале исполнит Киану Ривз — он сыграет интервьюера Дженсона Баттона и Рубенса Баррикелло, которые выступали за Brawn GP в историческом для неё сезоне. Кроме того, знаменитый актёр выступит и продюсером сериала.

У документального сериала пока нет точной даты премьеры: съёмки шоу идут прямо сейчас в Великобритании. В мини-сериал войдёт всего четыре эпизода, а его релиз наверняка состоится не раньше 2024 года.

Первые кадры со съёмок

Фото: Disney

Фото: Disney

Фото: Disney

Фото: Disney

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