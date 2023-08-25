Появились первые кадры со съёмок сериала о Формуле-1 с Киану Ривзом
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Disney показала первые кадры из будущего документального сериала «Браун: невозможная история Формулы-1». Проект расскажет историю команды Brawn GP, которая была основана весной 2009 года и в первом же сезоне стала победителем чемпионата.
Одну из главных ролей в документальном сериале исполнит Киану Ривз — он сыграет интервьюера Дженсона Баттона и Рубенса Баррикелло, которые выступали за Brawn GP в историческом для неё сезоне. Кроме того, знаменитый актёр выступит и продюсером сериала.
У документального сериала пока нет точной даты премьеры: съёмки шоу идут прямо сейчас в Великобритании. В мини-сериал войдёт всего четыре эпизода, а его релиз наверняка состоится не раньше 2024 года.
Первые кадры со съёмок
Фото: Disney
Фото: Disney
Фото: Disney
Фото: Disney
Сам Киану в восторге от съёмок
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