Раскрыты системные требования ремейка Persona 3 — игру будет защищать Denuvo

SEGA раскрыла на странице ремейка Persona 3 в Steam системные требования игры. В целом, они получились весьма демократическими — для запуска хватит компьютера с процессором Intel Core i7-4790 и видеокартой Nvidia GeForce GTX 650 Ti.

Помимо этого стало известно, что игру будет защищать антипиратская система Denuvo. Стоит отметить, что геймеры очень не любят её, поскольку она сильно бьёт по производительности игр и чрезмерно нагружает ПК.

Минимальные системные требования ремейка Persona 3

Операционная система: Windows 10

Процессор: Intel Core i7-4790

Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 650 Ti

DirectX: 12

Оперативная память: 8 ГБ

Место на диске: 30 ГБ

Рекомендуемые системные требования ремейка Persona 3

Операционная система: Windows 10

Процессор: Intel Core i7-4790

Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 760

DirectX: 12

Оперативная память: 8 ГБ

Место на диске: 30 ГБ

Игра выйдет 2 февраля 2024 года на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One. С релиза тайтл попадёт в подписку Game Pass.