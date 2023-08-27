Раскрыты системные требования ремейка Persona 3 — игру будет защищать Denuvo
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SEGA раскрыла на странице ремейка Persona 3 в Steam системные требования игры. В целом, они получились весьма демократическими — для запуска хватит компьютера с процессором Intel Core i7-4790 и видеокартой Nvidia GeForce GTX 650 Ti.
Помимо этого стало известно, что игру будет защищать антипиратская система Denuvo. Стоит отметить, что геймеры очень не любят её, поскольку она сильно бьёт по производительности игр и чрезмерно нагружает ПК.
Минимальные системные требования ремейка Persona 3
- Операционная система: Windows 10
- Процессор: Intel Core i7-4790
- Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 650 Ti
- DirectX: 12
- Оперативная память: 8 ГБ
- Место на диске: 30 ГБ
Рекомендуемые системные требования ремейка Persona 3
- Операционная система: Windows 10
- Процессор: Intel Core i7-4790
- Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 760
- DirectX: 12
- Оперативная память: 8 ГБ
- Место на диске: 30 ГБ
Игра выйдет 2 февраля 2024 года на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Xbox One. С релиза тайтл попадёт в подписку Game Pass.
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