Похоже, «Марвелы» станут самым коротким фильмом киновселенной Marvel
Поделиться
Издание One Take News сообщило, что в Сети появился возможный хронометраж фильма «Марвелы». Если верить данным, лента будет длиться всего лишь 1 час и 47 минут.
Если лента действительно будет столько идти, она станет самой короткой в истории киновселенной Marvel. Информация о хронометраже наверняка появится позже, как это обычно и бывает.
Фильм «Марвелы» расскажет о встрече Капитана Марвел, Мисс Марвел и Моники Рамбо. Героини столкнутся с общим врагом и дадут ему отпор. Режиссёром ленты выступила Ниа Дакоста. Сам фильм должен стать важным для киновселенной и лучше раскрыть как Монику, так и Мисс Марвел, хотя у последней даже был собственный сериал.
Премьера картины ожидается 10 ноября этого года.
Материалы по теме
Комментарии
- 29 августа 2023
-
08:50
-
08:20
-
07:45
-
07:10
-
06:35
- 28 августа 2023
-
23:00
-
22:15
-
21:36
-
21:06
-
20:55
-
20:41
-
20:04
-
19:41
-
19:15
-
19:07
-
18:31
-
17:48
-
17:21
-
16:53
-
16:27
-
16:15
-
15:26
-
14:55
-
14:22
-
13:53
-
13:22
-
13:04
-
12:54
-
12:33
-
12:23
-
11:37
-
11:24
-
10:42
-
10:08
-
09:41
Партнерский контент