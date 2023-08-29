Похоже, «Марвелы» станут самым коротким фильмом киновселенной Marvel

Издание One Take News сообщило, что в Сети появился возможный хронометраж фильма «Марвелы». Если верить данным, лента будет длиться всего лишь 1 час и 47 минут.

Если лента действительно будет столько идти, она станет самой короткой в истории киновселенной Marvel. Информация о хронометраже наверняка появится позже, как это обычно и бывает.

Фильм «Марвелы» расскажет о встрече Капитана Марвел, Мисс Марвел и Моники Рамбо. Героини столкнутся с общим врагом и дадут ему отпор. Режиссёром ленты выступила Ниа Дакоста. Сам фильм должен стать важным для киновселенной и лучше раскрыть как Монику, так и Мисс Марвел, хотя у последней даже был собственный сериал.

Премьера картины ожидается 10 ноября этого года.