Sony начала активную борьбу с контрафактом PlayStation в России

Японская компания Sony Interactive Entertainment с начала 2023 года подала 25 исков к индивидуальным предпринимателям в российские арбитражные суды. На это обратило внимание издание «Коммерсантъ».
В основном судебные иски касаются нарушения прав на товарные знаки PlayStation. Минимум два рассмотренных дела связаны с продажей контрафактных геймпадов на маркетплейсе Wildberries. В сервисе заявили, что «круглосуточно мониторят» ассортимент товаров, а компании могут разрешать споры с помощью «цифрового арбитража» площадки.
Количество обращений SIE в российские суды за 2023 год нехарактерно высокое для компании, отмечают в издании. Например, в 2013 Sony подала всего 11 исков к индивидуальным предпринимателям и магазинам электроники. В последующие годы их было ещё меньше.
К росту числа контрафактных товаров привела легализация параллельного импорта, считает гендиректор Telecom Daily Денис Кусков. А борьбу с подделками Sony ведёт, скорее всего, потому, что они могут угрожать её репутации, отмечает партнёр IP/IT Maxima Legal Максим Али.
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