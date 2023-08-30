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Diablo 4 получила первую скидку на ПК — спустя почти три месяца после релиза

Diablo 4 получила первую скидку на ПК — спустя почти три месяца после релиза
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В конце августа в Battle.net стартовала большая распродажа — скидку получила даже Diablo 4, вышедшая в начале июня. Четвёртую часть культовой серии можно приобрести на 20-25% дешевле в зависимости от издания. В российском лаунчере игра официально недоступна, поэтому приобрести экшен можно только с помощью аккаунтов других стран.

  • Стандартное издание — € 54,59 или 25739 тенге в Казахстане (скидка 22%)
  • Издание Deluxe — € 71,99 или 33999 тенге в Казахстане (скидка 20%)
  • Издание Ultimate — € 74,99 или 35399 тенге в Казахстане (скидка 25%)

Фото: Battle.net

Интересно, что обычно Blizzard не делает таких больших скидок на свои игры спустя месяцы после релиза. Например, первая акция для Warcraft 3: Reforged появилась спустя три года после релиза.

Прямо сейчас Blizzard работает над вторым сезоном поддержки — он стартует уже 17 октября. Всеми деталями разработчики наверняка поделятся уже в сентябре.

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