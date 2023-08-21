В Diablo 4 переделают систему сопротивлений — механика не работает с релиза

Blizzard готовит полностью новую систему сопротивлений стихиям в Diablo 4. Об этом рассказал Адам Флетчер, глава по коммуникациям с сообществом в Blizzard.

О проблемах в работе сопротивлений стихиям в Diablo 4 игроки сообщали ещё в начале июня, когда состоялся релиз игры. Геймеры сообщали, что, даже если многократно повысить этот показатель, он практически не снижает урон, который наносится персонажу.

Судя по всему, Blizzard полностью перепишет формулу стихийного урона вместе с выходом второго сезона поддержки. У него пока нет точной даты выхода, однако его запуск состоится не раньше октября. В планах разработчиков также добавить фильтр получаемой добычи для удобной сортировки лута по аналогии с ближайшем конкурентом — Path of Exile.