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«Зачем вам Пеппер Потс без Железного человека?»: Гвинет Пэлтроу — о возвращении в Marvel

«Зачем вам Пеппер Потс без Железного человека?»: Гвинет Пэлтроу — о возвращении в Marvel
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Гвинет Пэлтроу — актриса, получившая наибольшую известность благодаря роли Пеппер Потс в киновселенной Marvel. Фанаты Гвинет после выхода «Мстителей: Финал», в которых умер Тони Старк, стали спрашивать, когда Пеппер появится снова.

На этот вопрос Пэлтроу ответила вполне логичным вопросом, дав понять, что вряд ли она ещё вернётся к роли избранницы Тони Старка.

Затем вам Пеппер Потс без Железного человека?

Вероятно, актриса вряд ли вернётся к образу Пеппер, поскольку в основной киновселенной Marvel Железный человек окончательно умер. Нельзя отбросить варианты с альтернативными вселенными, но возвращение Пэлтроу действительно маловероятно.

Disney никак не прокомментировала слова Пэлтроу и её потенциальное новое появление.

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