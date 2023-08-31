Матч-центр Новости Видео Топ-матчи дня Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
The International 2023: Западная Европа. День 5
Начало прямой трансляции
14:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

1С представила «Войну Миров: Сибирь» — игру про вторжение марсиан в Россию

1С представила «Войну Миров: Сибирь» — игру про вторжение марсиан в Россию
Аудио-версия:
Комментарии

1С Game Studios представила «Войну Миров: Сибирь» — свою новую приключенческую экшен-игру. Авторы выпустили первый трейлер и объявили об активном наборе сотрудников для работы над проектом. Даты выхода у игры пока нет.

Видео доступно на YouTube-канале 1C Game Studios. Права на видео принадлежат 1C Game Studios.

По сюжету проекта в альтернативном 1896 году Земля подверглась массированному вторжению марсиан. Действие игры «Война Миров: Сибирь» происходит в России, где несколько героев бегут из охваченного паникой Петрограда подальше на восток страны. Впоследствии им предстоит спасти весь мир от нашествия инопланетян.

Разработчики из 1С Game Studios обещают глубокий сюжет с яркими персонажами, богатый ассортимент оружия, стелс-элементы и пространственные головоломки.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023
Приложение для Android