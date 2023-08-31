1С представила «Войну Миров: Сибирь» — игру про вторжение марсиан в Россию

1С Game Studios представила «Войну Миров: Сибирь» — свою новую приключенческую экшен-игру. Авторы выпустили первый трейлер и объявили об активном наборе сотрудников для работы над проектом. Даты выхода у игры пока нет.
Видео доступно на YouTube-канале 1C Game Studios. Права на видео принадлежат 1C Game Studios.
По сюжету проекта в альтернативном 1896 году Земля подверглась массированному вторжению марсиан. Действие игры «Война Миров: Сибирь» происходит в России, где несколько героев бегут из охваченного паникой Петрограда подальше на восток страны. Впоследствии им предстоит спасти весь мир от нашествия инопланетян.
Разработчики из 1С Game Studios обещают глубокий сюжет с яркими персонажами, богатый ассортимент оружия, стелс-элементы и пространственные головоломки.
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