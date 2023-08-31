Вышел новый трейлер фильма «Марвелы»

Marvel Studios выпустила новый трейлер фильма «Марвелы». В ролике не так много новых кадров: судя по всему, его выпустили, чтобы подтвердить дату премьеры после переноса «Дюны 2» — картина выйдет 10 ноября. В странах СНГ фильм будет называться «Капитан Марвел 2».

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Marvel Entertainment.

Сюжет «Марвелов» расскажет о том, как три супергероини окажутся переплетены одной историей, чтобы спасти вселенную от очередной угрозы. К ролям Капитана Марвел, Мисс Марвел и Моники Рамбо вернулись Бри Ларсон, Иман Веллани и Тейнона Паррис соответственно.

«Марвелы» станут последним фильмом Marvel в 2023 году: до этого компания выпустила «Человека-муравья 3» и «Стражей Галактики 3».