Актриса Элизабет Олсен объяснила, почему взяла перерыв от фильмов Marvel

Актриса Элизабет Олсен вновь рассказала о своей работе в фильмах Marvel. Девушка призналась, что взяла перерыв от роли Алой Ведьмы во многом из-за усталости от кинокомиксов и своего персонажа — она хочет сыграть и других героев вне супергеройских лент.

Сейчас девушка присматривается к другим ролям вне фильмов о сверхлюдях.

Последние четыре года я снималась только у Marvel. Дело не в том, что я не хочу, чтобы меня ассоциировали только с Алой Ведьмой. Но я чувствую, что мне нужно восстановить другие части для баланса. Сейчас я очень хочу сниматься в других фильмах. И я надеюсь, что некоторые из них станут подходящими для меня картинами. Мне просто нужны другие герои в моей жизни. Нельзя всю жизнь играть одного и того же персонажа.

Последний раз Алая Ведьма в исполнении Элизабет Олсен появлялась в фильмах Marvel в «Докторе Стрэндже 2». С тех пор девушка сыграла главную роль в мини-сериале «Любовь и смерть» от HBO.