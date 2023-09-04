Актриса Элизабет Олсен объяснила, почему взяла перерыв от фильмов Marvel
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Актриса Элизабет Олсен вновь рассказала о своей работе в фильмах Marvel. Девушка призналась, что взяла перерыв от роли Алой Ведьмы во многом из-за усталости от кинокомиксов и своего персонажа — она хочет сыграть и других героев вне супергеройских лент.
Сейчас девушка присматривается к другим ролям вне фильмов о сверхлюдях.
Последние четыре года я снималась только у Marvel. Дело не в том, что я не хочу, чтобы меня ассоциировали только с Алой Ведьмой. Но я чувствую, что мне нужно восстановить другие части для баланса. Сейчас я очень хочу сниматься в других фильмах. И я надеюсь, что некоторые из них станут подходящими для меня картинами. Мне просто нужны другие герои в моей жизни. Нельзя всю жизнь играть одного и того же персонажа.
Последний раз Алая Ведьма в исполнении Элизабет Олсен появлялась в фильмах Marvel в «Докторе Стрэндже 2». С тех пор девушка сыграла главную роль в мини-сериале «Любовь и смерть» от HBO.
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