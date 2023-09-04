Twitch и Tinder оштрафовали в России — от 10 млн рублей
Поделиться
По информации ТАСС, Twitch и Tinder оштрафовали в России от 10 до 13 млн рублей. Причина — отказ компаний локализовать данные россиян. Twitch уже неоднократно получал штрафы, а Tinder штрафовали в прошлом году по той же причине на 2 млн рублей.
Отмечается, что Роскомнадзор ещё в мае направил Tinder письмо о выполнении требования закона о персональных данных, но требования выполнены.
Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы компания Match Group признана виновной в административном правонарушении, предусмотренном ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 млн рублей.
Представители Twitch и Tinder никак не прокомментировали ситуацию.
Комментарии
- 4 сентября 2023
-
13:07
-
12:55
-
12:41
-
12:23
-
12:01
-
11:30
-
10:55
-
10:13
-
09:49
-
08:57
-
08:17
-
07:38
-
07:06
-
06:31
- 3 сентября 2023
-
21:32
-
19:09
-
18:19
-
17:56
-
17:17
-
16:50
-
15:52
-
15:27
-
14:39
-
13:55
-
13:23
-
12:48
-
12:18
-
10:05
- 2 сентября 2023
-
20:00
-
18:45
-
18:03
-
17:24
-
16:39
-
15:59
-
15:16
Партнерский контент