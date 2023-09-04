Twitch и Tinder оштрафовали в России — от 10 млн рублей

По информации ТАСС, Twitch и Tinder оштрафовали в России от 10 до 13 млн рублей. Причина — отказ компаний локализовать данные россиян. Twitch уже неоднократно получал штрафы, а Tinder штрафовали в прошлом году по той же причине на 2 млн рублей.

Отмечается, что Роскомнадзор ещё в мае направил Tinder письмо о выполнении требования закона о персональных данных, но требования выполнены.

Постановлением мирового судьи судебного участка №422 Таганского района города Москвы компания Match Group признана виновной в административном правонарушении, предусмотренном ч. 9 ст. 13.11 КоАП РФ. Ей назначено наказание в виде административного штрафа в размере 10 млн рублей.

Представители Twitch и Tinder никак не прокомментировали ситуацию.