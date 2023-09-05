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Minecraft действительно получит полноценную версию для Xbox Series

Minecraft действительно получит полноценную версию для Xbox Series
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Агентство ESRB на днях выдало возрастной рейтинг песочнице Minecraft для Xbox Series. Судя по всему, как и говорили ранее, тайтл действительно получит нативную версию для актуальной консоли Microsoft.

Сама Mojang до сих пор не анонсировала полноценную версию для Xbox Series, но выданный возрастной рейтинг может говорить о том, что до анонса осталось недолго. Одна из функций, которая потенциально может поддерживаться в версии для Xbox Series — трассировка лучей, преображающая Minecraft. Пока что технология полноценно работает лишь на ПК.

Фото: ESRB

Обычная версия Minecraft доступна для Xbox в Game Pass. Скорее всего, она автоматически обновится на нативную после её релиза.

Minecraft доступна на всех актуальных платформах.

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