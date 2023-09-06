Отличные видеокарты для современных игр: первые обзоры AMD RX 7800 XT и RX 7700 XT

6 сентября в продажу поступили видеокарты Radeon RX 7800 XT и RX 7700 XT — новые видеокарты AMD. В этот же день появились обзоры от блогеров, которые тестировали новинки в течение последней недели.

Характеристики RX 7800 XT

Число потоковых процессоров: 3840

Тактовая частота: 2124 МГц

Память: 16 ГБ GDDR6

Разрядность шины: 256 бит

Энергопотребление: до 263 Вт

Стоимость: $ 499

Характеристики RX 7700 XT

Число потоковых процессоров: 3456

Тактовая частота: 2171 МГц

Память: 12 ГБ GDDR6

Разрядность шины: 192 бит

Энергопотребление: до 245 Вт

Стоимость: $ 449

Протестировав видеокарты, обозреватели пришли к выводу, что RX 7800 XT и RX 7700 XT отлично подойдут для игр в разрешении 1440p. Видеокартам удалось обойти своих конкурентов в лице NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti и RTX 4070 в большинстве тестов.

Так, в Cyberpunk 2077 на максимальных настройках графики RX 7800 XT обеспечила 96,8 FPS, а её конкурент RTX 4070 — 79,9 FPS. Примерно такая же разница оказалась между RX 7700 XT и RTX 4060 Ti. Видеокартам NVIDIA удалось опередить чипы от AMD только в режиме с трассировкой лучей.

Тесты Cyberpunk 2077 без рейтрейсинга Фото: arstechnica

Тесты Cyberpunk 2077 с рейтрейсингом Фото: arstechnica

Тесты Assassin's Creed Valhalla Фото: arstechnica

Тесты Borderlands 3 Фото: arstechnica

Что касается 4К-разрешения, то обозреватели назвали RX 7800 XT и RX 7700 XT видеокартами начального уровня. Для комфортных 60 FPS пользователям придётся снижать настройки графики, однако в целом чипы справляются со своей задачей.

Тесты Cyberpunk 2077 в 4К без рейтрейсинга Фото: arstechnica

Тесты Borderlands 3 в 4К Фото: arstechnica

Тесты Assassin's Creed Valhalla в 4К Фото: arstechnica

В целом обозреватели пришли к выводу, что RX 7800 XT и RX 7700 XT отлично подойдут всем игрокам, не стремящимся к рейтрейсингу и другому функционалу NVIDIA вроде DLSS. Новинки обеспечивают более высокую производительность за те же деньги и справляются с требовательными играми в том числе в 4К.