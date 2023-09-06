Создатели S.T.A.L.K.E.R. 2 ответили на обвинения в даунгрейде графики шутера

На выставке gamescom 2023 разработчики S.T.A.L.K.E.R. 2 из студии GSC Game World дали журналистам возможность опробовать раннюю версию игры. Также во время проведения мероприятия команда опубликовала новый геймплейный трейлер.
Однако как у рецензентов, так и у обычных геймеров возникли вопросы к графической составляющей будущего тайтла. Многие заявили, что это явный даунгрейд.
На претензии ответил PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров. По словам представителя студии, разработчики решили использовать не маркетинговый, а игровой подход.
Мы решили использовать не маркетинговый подход, показывая что-то максимально отполированное и красивое, а игровой, чтобы геймеры могли сами опробовать проект, даже если он выглядит неидеально.
Также Бочаров заверил, что увиденная на gamescom 2023 версия игры далеко не финальная. Разработчики и дальше будут заниматься её полировкой.
Видео доступно на YouTube-канале Xbox. Права на видео принадлежат GSC Game World.
Помимо этого, PR-менеджер студии отметил, что GSC Game World стремится к общему уровню графики, которая была показана в первом геймплейном трейлере в 2021 году.
Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 должен состояться в начале 2024 года на ПК, Xbox Series и в сервисе Game Pass.
- 6 сентября 2023
-
21:06
-
20:27
-
20:02
-
19:29
-
19:13
-
19:00
-
18:55
-
18:47
-
18:31
-
18:02
-
17:48
-
17:09
-
16:36
-
16:11
-
15:55
-
15:54
-
15:18
-
14:56
-
14:16
-
14:08
-
13:46
-
13:22
-
13:08
-
12:53
-
12:24
-
12:22
-
11:54
-
11:16
-
11:12
-
10:34
-
09:58
-
09:21
-
08:44
-
08:10
-
07:35