Глава GSC Game World считает, что S.T.A.L.K.E.R. 2 совершенно не похожа на другие игры

Глава GSC Game World Евгений Григорович посетил выставку gamescom 2023 и пообщался с журналистами IGN. Представители издания задали геймдизайнеру ряд вопросов, связанных со S.T.A.L.K.E.R. 2.
Сперва разработчик заявил, что игра его студии совершенно не похожа на другие, поскольку сочетает в себе сразу несколько жанров.
Нет подобных игр в реалистичном и современном сеттинге Чернобыля с большим количеством элементов научной фантастики, а также глубоким и нелинейным сюжетом.
Также Григорович заявил, что команда не делает упор на военный стиль. Основная задача разработчиков — показать, каким мог быть опыт реального человека, оказавшегося в Зоне.
Помимо этого, руководитель GSC Game World хорошо отозвался о Unreal Engine 5, на котором и разрабатывается шутер. Отдельно Евгений Григорович выделил две технологии движка — Nanite и Lumen.
Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 должен состояться в начале 2024 года на ПК, Xbox Series и в сервисе Game Pass.
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