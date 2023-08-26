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Глава GSC Game World считает, что S.T.A.L.K.E.R. 2 совершенно не похожа на другие игры

Глава GSC Game World считает, что S.T.A.L.K.E.R. 2 совершенно не похожа на другие игры
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Глава GSC Game World Евгений Григорович посетил выставку gamescom 2023 и пообщался с журналистами IGN. Представители издания задали геймдизайнеру ряд вопросов, связанных со S.T.A.L.K.E.R. 2.

Сперва разработчик заявил, что игра его студии совершенно не похожа на другие, поскольку сочетает в себе сразу несколько жанров.

Нет подобных игр в реалистичном и современном сеттинге Чернобыля с большим количеством элементов научной фантастики, а также глубоким и нелинейным сюжетом.

Также Григорович заявил, что команда не делает упор на военный стиль. Основная задача разработчиков — показать, каким мог быть опыт реального человека, оказавшегося в Зоне.

Помимо этого, руководитель GSC Game World хорошо отозвался о Unreal Engine 5, на котором и разрабатывается шутер. Отдельно Евгений Григорович выделил две технологии движка — Nanite и Lumen.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 должен состояться в начале 2024 года на ПК, Xbox Series и в сервисе Game Pass.

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