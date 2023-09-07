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Сэм Рэйми может снять «Мстителей: Секретные войны» — инсайдер

Сэм Рэйми может снять «Мстителей: Секретные войны» — инсайдер
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По информации инсайдера MyTimeToShineHello, Marvel Studios присмотрелась к одному именитому режиссёру для постановки «Мстителей: Секретные войны». Фильмом якобы может заняться Сэм Рэйми, который зарекомендовал себя по второй части «Доктора Стрэнджа».

Напомним, пятую часть «Мстителей», «Династию Канга», снимет Дестин Дэниел Креттон, поставивший «Шан-Чи». Он же снимет «Шан-Чи 2».

Хотя официально об этом не было объявлено, ожидается, что третья часть «Доктора Стрэнджа» выйдет до того, как состоится премьера «Секретных войн». До сих пор неизвестно, выразил ли Рэйми свою заинтересованность в том, чтобы снова вернуться к Стрэнджу. Также неизвестно, захочет ли Рэйми снять большой супергеройский кроссовер.

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