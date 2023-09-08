Starfield почти неиграбельна на HDD-диске

Разработчики Starfield рекомендуют геймерам играть в тайтл только на SSD. Журналисты издания Rock Paper Shotgun решили не следовать рекомендациям авторов и протестировали космическую RPG на HDD.

Мягко говоря, результаты получились очень плачевными: во время перестрелок происходят постоянные фризы, ломаются анимации, пропадает звук в диалогах и регулярно случаются вылеты на рабочий стол.

Видео доступно на YouTube-канале Rock Paper Shotgun. Права на видео принадлежат Rock Paper Shotgun/Bethesda.

Помимо этого, на системе с HDD во много раз увеличивается длительность всех загрузок — в некоторых случаях она возрастает почти в 10 раз больше. Учитывая, что в тайтле и так слишком много загрузочных экранов, то в совокупности с другими проблемами Starfield становится практически неиграбельной.

Starfield — новая масштабная игра Bethesda, которую сейчас активно критикуют, хотя средние оценки проекта положительные. Об этом говорит и высокий пользовательский рейтинг в Steam.

Starfield доступна на ПК и Xbox Series. Тайтл есть в Game Pass, поэтому его появление в подписке наверняка сыграло большую роль в привлечении аудитории.