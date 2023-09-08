Starfield почти неиграбельна на HDD-диске

Разработчики Starfield рекомендуют геймерам играть в тайтл только на SSD. Журналисты издания Rock Paper Shotgun решили не следовать рекомендациям авторов и протестировали космическую RPG на HDD.
Мягко говоря, результаты получились очень плачевными: во время перестрелок происходят постоянные фризы, ломаются анимации, пропадает звук в диалогах и регулярно случаются вылеты на рабочий стол.
Видео доступно на YouTube-канале Rock Paper Shotgun. Права на видео принадлежат Rock Paper Shotgun/Bethesda.
Помимо этого, на системе с HDD во много раз увеличивается длительность всех загрузок — в некоторых случаях она возрастает почти в 10 раз больше. Учитывая, что в тайтле и так слишком много загрузочных экранов, то в совокупности с другими проблемами Starfield становится практически неиграбельной.
Starfield — новая масштабная игра Bethesda, которую сейчас активно критикуют, хотя средние оценки проекта положительные. Об этом говорит и высокий пользовательский рейтинг в Steam.
Starfield доступна на ПК и Xbox Series. Тайтл есть в Game Pass, поэтому его появление в подписке наверняка сыграло большую роль в привлечении аудитории.
- 8 сентября 2023
-
19:11
-
18:28
-
17:45
-
17:21
-
16:53
-
16:37
-
16:01
-
15:35
-
15:08
-
14:37
-
14:15
-
13:58
-
13:22
-
13:04
-
12:54
-
12:25
-
12:23
-
11:54
-
11:04
-
10:18
-
09:42
-
09:18
-
08:43
-
08:05
-
07:35
-
07:05
-
06:32
-
00:45
- 7 сентября 2023
-
21:46
-
21:05
-
20:38
-
20:14
-
19:31
-
18:58
-
18:23