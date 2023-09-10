Авторы S.T.A.L.K.E.R. 2 прокомментировали пожар в своём офисе

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Вчера, 9 сентября, портал Vortex сообщил, что в пражском офисе разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 из GSC Game World произошёл пожар.Отмечается, что причиной случившегося стала неисправность электропроводки в здании.

Представитель студии вышел на связь в официальном Discord-сервере и подтвердил факт пожара. По его словам, никто из сотрудников не пострадал, однако офис получил серьёзные повреждения. Предварительная сумма ущерба оценивается в $ 66 тыс. (~ 7 млн рублей).

Ни одна аномалия, даже огненная, не сломит наше стремление к достижению поставленной цели. И не с таким справлялись.

Напомним, пожар затронул помещение, в котором находились серверы студии с резервными данными. Правда, пока неизвестно, повлияет ли как-то произошедшее на дальнейшую разработку S.T.A.L.K.E.R. 2.

Ожидается, что выход игры состоится в начале 2024 года на ПК, Xbox Series и в сервисе Game Pass.