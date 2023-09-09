В офисе разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 произошёл пожар — пострадали серверы с данными

Портал Vortex сообщил, что в пражском офисе разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 из GSC Game World произошёл пожар. Причиной произошедшего называется неисправность электропроводки в здании.

Пожар затронул помещение, в котором находились серверы студии с резервными данными. В момент случившегося в офисе находилось около 20-30 сотрудников GSC Game World — все они благополучно эвакуировались.

Общий ущерб оценивается в $ 66 тыс. (~ 7 млн рублей). Пока неизвестно, повлияет ли инцидент на разработку S.T.A.L.K.E.R. 2.

Также на этой неделе PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров ответил на обвинения в даунгрейде графики шутера. Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 должен состояться в начале 2024 года на ПК, Xbox Series и в сервисе Game Pass.