В офисе разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 произошёл пожар — пострадали серверы с данными
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Портал Vortex сообщил, что в пражском офисе разработчиков S.T.A.L.K.E.R. 2 из GSC Game World произошёл пожар. Причиной произошедшего называется неисправность электропроводки в здании.
Пожар затронул помещение, в котором находились серверы студии с резервными данными. В момент случившегося в офисе находилось около 20-30 сотрудников GSC Game World — все они благополучно эвакуировались.
Общий ущерб оценивается в $ 66 тыс. (~ 7 млн рублей). Пока неизвестно, повлияет ли инцидент на разработку S.T.A.L.K.E.R. 2.
Также на этой неделе PR-менеджер GSC Game World Захар Бочаров ответил на обвинения в даунгрейде графики шутера. Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 должен состояться в начале 2024 года на ПК, Xbox Series и в сервисе Game Pass.
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