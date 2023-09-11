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Вышел тизер «Аквамена 2» — большой трейлер выйдет в четверг

Вышел тизер «Аквамена 2» — большой трейлер выйдет в четверг
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Warner Bros. внезапно выложила тизер «Аквамена 2», которым анонсировала скорый выход полноценного трейлера. Большой ролик про фильм стоит ждать в четверг.

В тизере показали самого Джейсона Мома в образе Аквамена, персонажа Патрика Уилсона и Чёрную Манту — заклятого врага Аквамена. Также можно увидеть нарезку с битвами.

Видео доступно на YouTube-канале DC. Права на видео принадлежат Warner Bros.

Режиссёром выступил Джеймс Ван. В ленте снялись Джейсон Мома, Эмбер Хёрд, Уиллем Дефо, Дольф Лундгрен и другие.

Сюжет ленты по-прежнему неизвестен. События «Аквамена 2» развернутся через какое-то время после первой части.

Что интересно, фильм до сих пор ожидается 20 декабря этого года, несмотря на все слухи и переносы картин из-за забастовок в США.

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