Blizzard забанила 250 тыс. аккаунтов читеров в Overwatch 2
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Blizzard продолжает вести активную борьбу с читерами. Компания отчиталась, что почти за год существования Overwatch 2 забанила около 250 тыс. читерских учётных записей. Команда и дальше планирует бороться с нечестными геймерами.
Также Blizzard напомнила о системе, по которой банятся даже те геймеры, которые играли с читерами в одной команде на постоянной основе.
С читерами никогда не бывает весело играть, а мы придерживаемся политики абсолютной нетерпимости к мошенничеству и боттингу в Overwatch 2. С момента запуска игры мы обнаружили и забанили более 250 тыс. аккаунтов за мошенничество. Мы постоянно совершенствуем наши системы обнаружения, чтобы усилить защиту игры от читеров. Ваши отчёты помогают нам выявлять новые чит-программы, а также обманывающих игроков.
Overwatch 2 доступна на ПК, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series и Nintendo Switch. Тайтл распространяется условно-бесплатно.
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