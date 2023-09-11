Раскрыта часть бесплатных игр PS Plus Extra на сентябрь
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Издание Dealabs по традиции раскрыло часть бесплатных игр подписки PS Plus Extra на сентябрь. В этом месяце в сервис добавят как минимум шесть игр, среди которых экшен NieR Replicant, стратегия Sid Meier's Civilization 6 и высокооценённый симулятор распаковки вещей Unpacking.
Бесплатные игры в PS Plus Extra на сентябрь от Dealabs
- NieR Replicant ver.1.22474487139...
- Star Ocean The Divine Force
- 13 Sentinels: Aegis Rim
- Sid Meier's Civilization 6
- Sniper Ghost Warrior Contracts 2
- Unpacking.
Полноценный анонс новой линейки PS Plus Extra на сентябрь состоится 13-го числа. Возможно, геймеров будут ждать и другие хиты на PS4 и PS5.
Ранее для загрузки стали доступны игры для базового PS Plus Essential — Saints Row, Black Desert и Generation Zero.
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