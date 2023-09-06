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Sony повысила цены на PS Plus в Турции в 5-6 раз

Sony повысила цены на PS Plus в Турции в 5-6 раз
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6 сентября Sony повысила цены на подписку PlayStation Plus в Турции — многие россияне покупали её именно там. Теперь годовой базовый PS Plus в Турции обойдётся в 1440 лир (около 5200 рублей), а популярный вариант Deluxe с сотнями бесплатных игр и ежемесячным пополнением — 2740 лир (около 10 тыс. рублей).

Повышение стоимости подписки PS Plus в Турции случилось спустя неделю после увеличения цен на сервис в Европе, США и Японии. Однако именно в турецком регионе ценник поднялся вплоть до 600%.

1 месяц подписки

  • PS Plus Essential — 175 лир
  • PS Plus Extra — 260 лир
  • PS Plus Deluxe — 305 лир

3 месяца подписки

  • PS Plus Essential — 440 лир
  • PS Plus Extra — 720 лир
  • PS Plus Deluxe — 830 лир

12 месяцев подписки

  • PS Plus Essential — 1440 лир (было 260 лир)
  • PS Plus Extra — 2340 лир (было 400 лир)
  • PS Plus Deluxe — 2740 лир (было 460 лир).
Цены на PS Plus Extra

Цены на PS Plus Extra

Фото: PlayStation Blog

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