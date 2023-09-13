Про игру «Человек-паук 2» журналисты расскажут в пятницу

Прошедшей ночью студия Insomniac Games устроила для игровых журналистов специальный ивент, на котором показала «Человека-паука 2». У журналистов была возможность самим оценить проект.

Своими первыми впечатлениями от игры журналисты поделятся уже в пятницу в 18:00 мск. Судя по всему, в этот день выйдут ревью от различных изданий.

Когда ждать полноценные обзоры, пока неизвестно. Игру наверняка выдадут журналистам в начале октября, а эмбарго на обзоры должно спасть незадолго до релиза.

Фото с мероприятия

Фото: Insomniac Games

Фото: Insomniac Games

Фото: Insomniac Games

Фото: Insomniac Games

«Человек-паук 2» — продолжение «Человека-паука» 2018 года, в котором геймеры смогут переключаться между Майлзом и Питером. Игра должна стать красивее и масштабнее.

«Человек-паук 2» выйдет 20 октября только на PS5.