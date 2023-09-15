Sony показала новые расцветки для геймпадов и панелей PS5
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Ночью прошёл свежий выпуск State of Play, на котором Sony, помимо игр, анонсировала новую коллекцию цветов для панелей и геймпада PS5. Настоящие эстеты точно оценят.
Всего появится три новых цвета: вулканический красный, кобальтово-синий и серебристый. Компания пока не раскрыла стоимость новых расцветок панелей и геймпадов.
Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.
Предварительный заказ контроллеров и панелей откроется 4 октября. Варианты с вулканическим красным и кобальтово-синим оттенками появятся в продаже 3 ноября, а панели и геймпад с серебристым цветом — 26 января 2024 года.
Официальных поставок в Россию не будет, но ушлые продавцы наверняка найдут способ продавать аксессуары в стране.
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