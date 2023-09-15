В 1000 лучших футболистов EA Sports FC 24 вошёл всего один россиянин

Electronic Arts опубликовала официальные рейтинги футболистов в EA Sports FC 24 — будущей замене серии FIFA. Так, в грядущем футбольном симуляторе будет сразу 18 россиян, а в первую тысячу из них вошёл всего один — полузащитник «Монако» Александр Головин.
В EA Sports FC 24 он получил рейтинг 79 и занял 738-е место. Разработчики также наделили виртуальную версию Головина сразу четырьмя игровыми стилями: метким ударом, разрезающим пасом, техничностью и первым касанием.
Фото: EA Sports
Что касается остальных россиян, то ближайший конкурент Головина — Алексей Миранчук — занимает 1240-е место с рейтингом 77. В игру также попали Станислав Крицюк, Денис Черышев, Магомед Оздоев и другие футболисты.
Россияне в EA Sports FC 24
Фото: EA Sports
Фото: EA Sports
EA Sports FC 24 выйдет 29 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 22-го числа.
- 15 сентября 2023
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