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Головин, Миранчук, Черышев: в EA Sports FC 24 (ФИФА 24) всего 18 российских футболистов

В 1000 лучших футболистов EA Sports FC 24 вошёл всего один россиянин
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Electronic Arts опубликовала официальные рейтинги футболистов в EA Sports FC 24 — будущей замене серии FIFA. Так, в грядущем футбольном симуляторе будет сразу 18 россиян, а в первую тысячу из них вошёл всего один — полузащитник «Монако» Александр Головин.

В EA Sports FC 24 он получил рейтинг 79 и занял 738-е место. Разработчики также наделили виртуальную версию Головина сразу четырьмя игровыми стилями: метким ударом, разрезающим пасом, техничностью и первым касанием.

Фото: EA Sports

Что касается остальных россиян, то ближайший конкурент Головина — Алексей Миранчук — занимает 1240-е место с рейтингом 77. В игру также попали Станислав Крицюк, Денис Черышев, Магомед Оздоев и другие футболисты.

Россияне в EA Sports FC 24

Россияне в EA Sports FC 24

Фото: EA Sports

Фото: EA Sports

EA Sports FC 24 выйдет 29 сентября на ПК и консолях. Обладатели максимального издания и подписчики сервиса EA Play смогут начать игру уже 22-го числа.

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