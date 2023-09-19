В России могут отказаться от продаж Call of Duty: Modern Warfare 3

РБК сообщило, что российские ритейлеры могут не продавать Call of Duty: Modern Warfare 3. DNS, «М.Видео-Эльдорадо» и другие сети выразили опасения по поводу того, что в шутере могут быть сцены насилия над российскими гражданами.

По словам президента Русской ассоциации дистрибьютеров и импортёров видеоигр Яши Хаддажи, если в игре будут подобные сцены, в продажу она не попадёт.

В «М.Видео-Эльдорадо» подтвердили, что не планируют продажу игры в магазинах сетей, не уточняя деталей. Так же поступил собеседник РБК в DNS, пояснив, что «вероятность наличия в этой игре насилия в отношении граждан России крайне высока».

Релиз Call of Duty: Modern Warfare 3 состоится 10 ноября на ПК и консолях. Игра выйдет с русской озвучкой и субтитрами.