В России могут отказаться от продаж Call of Duty: Modern Warfare 3
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РБК сообщило, что российские ритейлеры могут не продавать Call of Duty: Modern Warfare 3. DNS, «М.Видео-Эльдорадо» и другие сети выразили опасения по поводу того, что в шутере могут быть сцены насилия над российскими гражданами.
По словам президента Русской ассоциации дистрибьютеров и импортёров видеоигр Яши Хаддажи, если в игре будут подобные сцены, в продажу она не попадёт.
В «М.Видео-Эльдорадо» подтвердили, что не планируют продажу игры в магазинах сетей, не уточняя деталей. Так же поступил собеседник РБК в DNS, пояснив, что «вероятность наличия в этой игре насилия в отношении граждан России крайне высока».
Релиз Call of Duty: Modern Warfare 3 состоится 10 ноября на ПК и консолях. Игра выйдет с русской озвучкой и субтитрами.
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