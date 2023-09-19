Видеокарта RTX 5090 может получить 32 ГБ видеопамяти — инсайдеры

Авторитетные инсайдеры Panzerlied и kopite7kimi поделились возможными характеристиками GeForce RTX 5090 — предполагаемого нового флагмана видеокарт NVIDIA. По их данным, будущий чип будет куда мощнее текущей самой мощной видеокарты RTX 4090.

Так, RTX 5090 якобы получит от 24 ГБ до 32 ГБ видеопамяти GDDR7, 192 вычислительных блока, около 24 тыс. CUDA-ядер и частоту до 2,9 ГГц в разгоне. Остальные показатели грядущего чипа всё ещё окончательно не решены. Как считают инсайдеры, NVIDIA нацелена на прирост мощности примерно в 50-–0% по сравнению с RTX 4090.

Сравнение RTX 4090 с возможной RTX 5090 Фото: VideoCardz

При этом ждать линейку видеокарт RTX 5000 в ближайшее время не стоит. По данным источников, новые графические чипы NVIDIA поступят в продажу в 2025 году.