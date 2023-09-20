ФКС России анонсировала Открытые киберспортивные игры с призовым фондом 3,5 млн рублей
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Федерация компьютерного спорта России объявила о старте международного турнира — Открытых киберспортивных игр 2023. Общий призовой фонд составит 3,5 млн рублей.
Принять участие в соревнованиях смогут все желающие независимо от гражданства и страны проживания. Соревнования пройдут в трёх дисциплинах — Dota 2, CS:GO и «Мир танков» (режим «Стальной охотник»).
ОКИ-2023 пройдут в три этапа:
- открытые отборочные соревнования для всех желающих, которые стартуют 23 сентября. Победители квалификаций пройдут в основной этап;
- онлайн-часть, в которой сразятся победители отборочных соревнований. В итоге в командных дисциплинах останется по четыре лучшие команды, в «Мире танков» — 16 лучших игроков;
- LAN-финал. Дата и место проведения будут анонсированы позднее.
Первые Открытые киберспортивные игры прошли в Москве в декабре прошлого года.
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