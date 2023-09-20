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Автор «Сорвиголовы» для Netflix раскритиковал перезапуск сериала от Marvel

Автор «Сорвиголовы» для Netflix раскритиковал перезапуск сериала от Marvel
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Член организации IATSE (Международный альянс работников театральной сцены) поделился информацией о процессе съёмок сериалов в США. По его словам, в контрактах представителей сферы повышение зарплаты, а также отпускные и праздничные выплаты зависят от количества сезонов шоу.

Он отметил, что контракты дают полную оплату отпуска только на третьем сезоне. За четыре года работы член организации ни разу не получил ни прибавки, ни отпускных.

Я работал над всеми сериалами Marvel для Netflix, которые были отменены на втором или третьем сезонах.

Затем член IATSE упомянул сериал «Сорвиголова», который перезапустят на Disney+. Он заявил, что, как только съёмочная группа получила прибавки к зарплате, шоу перезапустили — это позволило компании вернуться к условиям контракта для первого сезона.

На это отреагировал шоураннер «Сорвиголовы» для Netflix Стивен ДеНайт. По мнению постановщика, это по меньшей мере смахивает на корпоративную махинацию.

Стивен ДеНайт знает. Это типичная афера Disney, когда они слегка переименовывают шоу, чтобы вернуться к условиям контракта для первого сезона. Все гильдии/союзы должны обратить на это внимание.

На данный момент съёмки сериала «Сорвиголова: Рождённый заново» приостановлены из-за забастовки сценаристов и актёров США.

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