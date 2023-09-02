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Marvel перенесла выход «Сорвиголовы», «Эха» и других сериалов

Marvel перенесла выход «Сорвиголовы», «Эха» и других сериалов
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Marvel Studios объявила, что вынуждена перенести выход ряда своих сериалов на 2024 год. Компания пошла на такое решение из-за неутихающих забастовок сценаристов и актёров США.

Обновлённые даты релизов

  • Второй сезон «Что, если...?» – декабрь 2023 года.
  • «Эхо» – январь 2024 года (вместо ноября 2023 года).
  • Мультсериал «Люди Икс '97» – первая половина 2024 года (вместо конца 2023 года).
  • «Агата: Дневники Даркхолда» – осень 2024 года.
  • «Железное сердце» – сроки и дату релиза убрали совсем (вместо 2024 года).
  • «Сорвиголова: Рождённый заново» – производство приостановлено (вместо весны 2024 года).
  • «Чудо-человек» – производство приостановлено.

Напомним, гильдия актёров США объявила о начале забастовки 13 июля. Около 160 тыс. членов профсоюза не смогут сниматься в фильмах и сериалах, участвовать в продвижении собственных картин и заниматься своей профессией до тех пор, пока их требования не будут удовлетворены.

Несмотря на это, выход сериала «Локи» по-прежнему ожидается в намеченную дату — шоу стартует 6 октября в сервисе Disney+.

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