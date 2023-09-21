Роберт Дауни-младший убедил Криса Эванса сыграть Кэпа в фильмах Marvel

Недавно стал известен один интересный факт из биографии двух звёзд фильмов Marvel. Как оказалось, во время кастинга на роль Капитана Америки именно Роберт Дауни-младший позвонил и убедил Криса Эванса согласиться принять участие в съёмках.

Исполнитель роли Железного человека заявил, что слава сильно расширит актёрские возможности Эванса. Помимо этого, на уступку пошла и сама студия Marvel, сократив его контракт всего до шести фильмов.

Эван признался, что ему потребовались годы, чтобы привыкнуть к роли, поскольку изначально он испытывал множество опасений.

В голове постоянно играла мантра: «Вот оно. Я только что подписал себе смертный приговор, а моя жизнь — окончена. Я не могу поверить, что пошёл на подобное. Это не та карьера, о которой мечтал.

Также пару дней назад Крис Эванс дал большое интервью журналу GQ. В рамках него актёр заявил, что готов вернуться к роли Капитана Америки, однако лишь в том случае, если сценаристы Marvel придумают достойное возвращение его героя.