Крис Эванс: согласен с Квентином Тарантино в том, что я не звезда фильмов Marvel
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Крис Эванс, известный по роли Капитана Америки в фильмах Marvel, дал большое интервью журналу GQ. В нём актёр признался, что согласен с мнением Квентина Тарантино о том, что он на самом деле не звезда киновселенной — в отличие от его персонажа.
Однако в этом Эванс видит только положительную сторону. По его мнению, это и отличает фильмы Marvel от других блокбастеров, ведь из-за этого актёры не чувствуют дополнительную ответственность, играя свои роли.
В этом была прелесть работы над фильмами Marvel. Вы никогда не находитесь в центре внимания. Даже в собственных фильмах ты не звезда. Квентин Тарантино недавно сказал про это, и я согласен с ним. Персонаж – звезда. Ты тоже здесь, но не чувствуешь излишнего бремени.
Эванс также вновь напомнил, что готов вернуться к роли Капитана Америки, однако лишь в том случае, если сценаристы Marvel придумают достойное возвращение его героя.
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