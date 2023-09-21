Ubisoft уже работает над шутером The Division 3
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Студия Massive Entertainment объявила о повышении своего сотрудника — Джулиана Герити. Теперь разработчик возглавляет весь бренд The Division внутри компании — он будет курировать все будущие игры и продукты, связанные с франшизой.
Вместе с этим Ubisoft заявила, что разработка The Division 3 уже стартовала. Её возглавляет именно Герити, однако каких-либо подробностей о проекте нет. За создание вновь отвечает студия Massive, которая уже начала формирование команды для полноценного производства триквела.
Помимо The Division 3 компания также завершает разработку игры по «Аватару» Avatar: Frontiers of Pandora, занимается поддержкой The Division 2 и работает над экшеном в открытом мире Star Wars Outlaws по «Звёздным войнам».
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