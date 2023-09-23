Игры из нового сборника Metal Gear Solid будут работать в 1080р даже на ПК
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Компания Konami обновила информацию о сборнике Metal Gear Solid Master Collection Vol.1 на своём официальном сайте. Теперь известно, что игры из переиздания будут работать в разрешении 1080р на всех платформах — включая ПК.
Исключение составляет только Nintendo Switch, поскольку в портативном режиме тайтлы будут запускаться только в 720p. Добиться 1080p на консоли удастся только в режиме док-станции.
Фото: Konami
Ещё разработчики указали, что первая Metal Gear Solid будет поддерживать только 30 FPS, а вторая и третья части — 60 FPS. Представители Konami не объяснили, с чем связаны такие жёсткие технические ограничения.
Metal Gear Solid Master Collection Vol.1 выйдет 24 октября на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Switch.
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