Игры из нового сборника Metal Gear Solid будут работать в 1080р даже на ПК

Компания Konami обновила информацию о сборнике Metal Gear Solid Master Collection Vol.1 на своём официальном сайте. Теперь известно, что игры из переиздания будут работать в разрешении 1080р на всех платформах — включая ПК.

Исключение составляет только Nintendo Switch, поскольку в портативном режиме тайтлы будут запускаться только в 720p. Добиться 1080p на консоли удастся только в режиме док-станции.

Фото: Konami

Ещё разработчики указали, что первая Metal Gear Solid будет поддерживать только 30 FPS, а вторая и третья части — 60 FPS. Представители Konami не объяснили, с чем связаны такие жёсткие технические ограничения.

Metal Gear Solid Master Collection Vol.1 выйдет 24 октября на ПК, PS5, PS4, Xbox Series и Switch.