Отпечатки пальцев могут изменить цвет рамки iPhone 15 Pro и Pro Max

Журналисты издания MacRumors обратили внимание на обновлённый документ технической поддержки Apple. В нём компания признала, что отпечатки пальцев действительно могут временно изменить цвет титановой рамки iPhone 15 Pro и Pro Max.

По словам представителей компании, чтобы вернуть устройству первоначальный вид, достаточно протереть его слегка влажной тканью без волокнистого покрова. Теперь покупатели могут быть уверены, что использование смартфона без чехла не сильно испортит его внешний вид.

Напомним, продажи iPhone 15 стартовали в РФ одновременно со всем миром. В новую линейку смартфонов входят четыре вида устройств: iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max. Также на коробки с гаджетами Apple теперь наносит скрытую защиту от подделок.