Бари Алибасов подал в суд из-за плохой работы World of Tanks на его ноутбуке
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Известный российский продюсер Бари Алибасов подал исковое заявление в адрес сети электроники «М.Видео» — вчера, 25 сентября, его зарегистрировал Пресненский районный суд Москвы.
Помощница Алибасова в комментарии «Газете» рассказала, что причиной иска стал купленный за 200 тыс. рублей ноутбук:
Он немножко поработал, потом начал тормозить в играх. Знаю точно, что танчики не тянул. World of Tanks называется, как-то так. Они у него подвисали. Он всё время возмущался, что то деревья куда-то уплывают, то снаряды не долетают.
Елена отметила, что ноутбук несколько раз сдавали в ремонт, однако это не решило проблему. В результате Алибасов пытался вернуть деньги через суд — помощница отмечает, что решать проблему встречей с руководителями магазина продюсер не стал из принципа.
Говорит, а как обычные люди поступают? Вот пусть суд работает. Такой принципиальный стал. У Бари Каримовича 1 сентября снова была операция на позвоночнике. Вот если бы не купили другой ноутбук, то как человеку быть? Лежать, смотреть только телевизор? Сейчас уже дело в сумме. Пусть вернут сумму. А так хочется и моральный ущерб. Адвокат вроде вписывала небольшую сумму. Тут чисто принципиально.
В июне Бари Алибасов уже подавал подобный иск, однако суд вернул его из-за несоблюдения установленного законом досудебного урегулирования спора.
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