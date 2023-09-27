Полное издание Horizon Forbidden West выйдет на ПК в начале 2024 года

Sony представила Horizon Forbidden West Complete Edition — полное издание Horizon Forbidden West, включающее в себя дополнение Burning Shores. Проект поступит в продажу на PS5 уже 6 октября, а до ПК он доберётся в начале 2024 года.

Видео доступно на YouTube-канале PlayStation. Права на видео принадлежат Sony.

Horizon Forbidden West поступила в продажу в прошлом феврале и стала одной из самых оценённых игр 2022 года. Игра продолжила историю девушки Элой, которая отправилась на западное побережье США с целью остановить распространение таинственной порчи и выяснить, чем занимается один из главных антагонистов первой части серии Сайленс.

Дополнение Burning Shores рассказывало историю уже после событий Forbidden West и было посвящено в том числе постапокалиптической Калифорнии. Расширение поступило в продажу весной 2023 года.