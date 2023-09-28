Red Dead Redemption 2 всё же вряд ли выйдет на Nintendo Switch

Вчера стало известно о возможном портировании Red Dead Redemption 2 на Nintendo Switch. Игра получила возрастной рейтинг для консоли Nintendo, выданный пару дней назад. Всё говорило о возможном выходе экшена на Switch.

Но на деле, похоже, всё оказалось не так. Бразильская рейтинговая комиссия убрала Switch из перечисленных платформ, на которых доступна Red Dead Redemption 2. Судя по всему, в комиссии просто ошиблись.

Фото: videotechx

Сама Rockstar ситуацию никак до сих пор не комментировала.

Red Dead Redemption 2 доступна только на ПК, PS4 и Xbox One. С релиза игры уже прошло пять лет, а её до сих пор полноценно не выпустили на PS5 и Xbox Series, хотя владельцы актуальных консолей постоянно просят Rockstar об этом.