Paradox повысила системные требования Cities: Skylines 2 перед релизом игры
Издательство Paradox Interactive опубликовало обновленные системные требования градостроительного симулятора Cities: Skylines 2. Для запуска игры понадобится ПК с процессором не слабее Intel Core i7-6700K и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 970.
Для комфортной игры понадобится ПК с процессором Intel Core i5-12600K и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3080.
Минимальные финальные системные требования Cities: Skylines 2
- Операционная система: Windows 10/11
- Процессор: Intel Core i7-6700K или AMD® Ryzen 5 2600X
- Видеокарта: GeForce GTX GTX 970 или эквивалент от AMD
- Оперативная память: 8 ГБ
Рекомендуемые финальные системные требования Cities: Skylines 2
- Операционная система: Windows 10/11
- Процессор: Intel Core i5-12600K или AMD Ryzen 7 5800X
- Видеокарта: GeForce GTX RTX 3080 или эквивалент от AMD
- Оперативная память: 16 ГБ
Релиз Cities: Skylines 2 состоится 24 октября. Версии для PS5 и Xbox Series выйдут весной 2024 года.
Комментарии