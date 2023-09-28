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Финальные системные требования игры Cities: Skylines 2

Paradox повысила системные требования Cities: Skylines 2 перед релизом игры
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Издательство Paradox Interactive опубликовало обновленные системные требования градостроительного симулятора Cities: Skylines 2. Для запуска игры понадобится ПК с процессором не слабее Intel Core i7-6700K и видеокартой NVIDIA GeForce GTX 970.

Для комфортной игры понадобится ПК с процессором Intel Core i5-12600K и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3080.

Минимальные финальные системные требования Cities: Skylines 2

  • Операционная система: Windows 10/11
  • Процессор: Intel Core i7-6700K или AMD® Ryzen 5 2600X
  • Видеокарта: GeForce GTX GTX 970 или эквивалент от AMD
  • Оперативная память: 8 ГБ

Рекомендуемые финальные системные требования Cities: Skylines 2

  • Операционная система: Windows 10/11
  • Процессор: Intel Core i5-12600K или AMD Ryzen 7 5800X
  • Видеокарта: GeForce GTX RTX 3080 или эквивалент от AMD
  • Оперативная память: 16 ГБ

Релиз Cities: Skylines 2 состоится 24 октября. Версии для PS5 и Xbox Series выйдут весной 2024 года.

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