Джоан Роулинг почтила память Майкла Гэмбона — Дамблдора из «Гарри Поттера»

28 сентября стало известно о смерти британского актёра Майкла Гэмбона — ему было 82 года. Он запомнился большинству зрителей по роли Альбуса Дамблдора в фильмах о Гарри Поттере.

Впервые Гэмбон появился в образе профессора и директора «Хогвартса» в третьей картине франшизы «Гарри Поттер и узник Азкабана», сменив скончавшегося Ричарда Харриса. Память актёра почтила и писательница Джоан Роулинг, по произведениям которой и была снята киносага.

Впервые я увидела его в «Короле Лире» в 1982 году. Если бы мне тогда сказали, что этот гениальный актёр появится в экранизации моих произведений, то я подумала бы, что вы рехнулись. Майкл был не только выдающимся артистом, но и замечательным человеком. Мне очень нравилось работать с ним, причём не только над «Поттером», но и над «Случайной вакансией».

Также Джоан Роулинг выразила соболезнования семье Майкла Гэмбона и всем, кому он был дорог.